В России парень совершил ужасное самоубийство, а перед тем застрелил своего инструктора

В России парень совершил ужасное самоубийство, а перед тем застрелил своего инструктора

Предварительно известно, что стрелку было 26 лет.

В томском стрелковом центре посетитель застрелил инструктора, затем выпустил пулю в себя.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Трагедия произошла в стрелковом клубе "Полигон" в Томской области.

"Один из посетителей стрелял по мишеням, как вдруг направил пистолет на инструктора и застрелил его. Потом сам совершил самоубийство", — говорится в сообщении.

По информации Baza, стрелка зовут Никита Паулкин, ему было 26 лет. Погибший – Сергей Березовский. Сейчас на месте работают врачи и полиция.

Напомним, в Луганской области нашли тело 21-летнего украинского военного, служившего по контракту. Парень уронил себе шар в виске.

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