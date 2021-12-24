Ермак анонсировал переговоры с кремлевским куратором Донбасса

Ермак и Козак обсудят ситуацию с переговорами по Донбассу.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак проведет переговоры с заместителем главы администрации президента России Дмитрием Козаком, являющимся главным переговорщиком и куратором урегулирования ситуации на Донбассе. Переговоры проведут на этой неделе. На них пойдет речь о работе ТКГ по Донбассу.

Об этом руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сказал "Фокусу".

"Мы общались неделю назад и снова планируем контактировать на этой неделе. Мы с ним говорим о том, что происходит в ТКГ, обсуждаем именно инициативы Украины", – отметил глава ОП.

Кроме того, Ермак напомнил, что Козак — политический советник российского лидера в "нормандском формате", поэтому стороны обсудят и этот переговорный процесс.

"Как вы знаете, Дмитрий Козак – политический советник российского лидера в нормандском формате. Также периодически мы проводим консультации по вопросам, обсуждаемым в ТКГ", – уточнил Андрей Ермак.

Ранее Андрей Ермак назвал условие, при котором может состояться разговор Зеленского с Путиным.

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