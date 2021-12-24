Єрмак анонсував перемовини із кремлівським куратором Донбасу

Єрмак і Козак обговорять ситуацію з перемовинами щодо Донбасу.

Очільник Офісу президента України Андрій Єрмак проведе переговори із заступником голови адміністрації президента Росії Дмитром Козаком, який є головним переговірником та куратором врегулювання ситуації на Донбасі. Перемовини проведуть цього тижня. На них йтиметься про роботу ТКГ щодо Донбасу.

Про це керівник Офісу президента України Андрій Єрмак сказав "Фокусу".

"Ми спілкувалися тиждень тому і знову плануємо контактувати на цьому тижні. Ми з ним говоримо про те, що відбувається в ТКГ, обговорюємо саме ініціативи України", - зазначив голова ОП.

Крім того, Єрмак нагадав, що Козак є політичним радником російського лідера в "нормандському форматі", тому сторони обговорять і цей переговорний процес.

"Як ви знаєте, Дмитро Козак - політичний радник російського лідера в нормандському форматі. Також періодично ми проводимо консультації з питань, обговорюваних в ТКГ", - уточнив Андрій Єрмак.

Раніше Андрій Єрмак назвав умову, за якої може відбутися розмова Зеленського із Путіним.

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