Українці платитимуть за комуналку в єдиній електронній системі

Українці платитимуть за комуналку в єдиній електронній системі

Система упорядкує роботу всіх постачальників комунальних послуг.

В Україні створять єдину інформаційно-аналітичну систему з надання житлово-комунальних послуг. Вона упорядкує всіх постачальників комунальних послуг.

Про це у своєму Telegram повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

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"Сьогодні ми створили міжвідомчу робочу групу, яка займається запуском проєкт-системи під назвою "Простір житлово-комунальних послуг". Це буде єдиний інструмент, де громадяни можуть отримати всі послуги, пов’язані зі сферою ЖКГ", — написав прем’єр.

За його словами, система упорядкує роботу всіх постачальників комунальних послуг і стане режимом прозорого управління житловим фондом та будинком, а також надасть можливість онлайн-замовлення та оплати комунальних послуг.

Нагадаємо, у 2022 році в Україні планують перерахувати тарифи на житлово-комунальні послуги. Очікується, вартість електроенергії та водопостачання залишиться на нинішньому рівні, а от опалення та газ зростуть в ціні.

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