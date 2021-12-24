Пентагон планує надавати Україні розвідувальні дані для відбиття нападу Росії

Надання оперативної розвідувальної інформації змусить Україну завдати удару першою у разі нападу РФ, зазначають високопосадовці.

Пентагон працює над планом надати Україні оперативні розвідувальні дані, які могли б допомогти країні швидше реагувати у разі вторгнення Росії.

Про це виданню The New York Times повідомили високопосадовці адміністрації Білого дому, які захотіли залишитися анонімними.

Як пише авторитетне американське видання, ця допомога "викличе невдоволення Росії, яка описує будь-яку американську військову допомогу Україні як провокаційну".

За словами чиновників, список пропозицій, який розробляється в Пентагоні, Держдепартаменті та Білому домі, містить перенаправлення до України гелікоптерів та іншої військової техніки, яка колись була виділена для афганських військових. Адміністрація також розглядає можливість направлення до України додаткових експертів з кібервійни.

Два американських чиновники сказали, що пропозиція Пентагону буде включати зображення того, чи рухалися російські війська для перетину кордону. Така інформація зможе дати змогу українським військовим відбити атаку у разі нападу.

Як пише видання з посиланням на високопосадовців, поінформовані про дії адміністрації Джо Байдена, американські спецслужби вже надають Україні доступ до більшої кількості матеріалів, ніж вони мали до нарощування російських військових. Американські чиновники стверджують, що надання оперативної розвідувальної інформації змусити Україну завдати удару першою.

Також, як повідомляється у виданні, американські чиновники та чиновники НАТО відкинули "основні вимоги РФ", одна із яких передбачає, що НАТО має надати письмові гарантії, що вона не буде розширюватися далі на схід у напрямку до Росії та не припинить всю військову діяльність у колишніх радянських республіках.

До слова, американські високопосадовці також повідомляють про понад 100 000 російських військових біля українських кордонів. Цю інформацію раніше повідомляв секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов.

Нагадаємо, у Білому домі прагнуть підтримати незалежність та територіальну цілісність України. Сполучені Штати та їхні союзники неодноразово попереджали президента Росії Володимира Путіна, що вторгнення принесе РФ як військові втрати, так і введенні проти неї санкції.

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