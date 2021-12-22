Податки для ФОПів у 2022 році: скільки потрібно платити

Податки для ФОПів у 2022 році: скільки потрібно платити

Для підприємців в Україні зросте розмір єдиного соціального внеску та єдиного податку.

Від початку 2022 року в Україні змінюється розмір єдиного податку та єдиного соціального внеску для фізичних осіб підприємців (ФОПів). У держбюджеті-2022 закладено нові показники мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму, що тягне за собою збільшення податкових відрахувань.

ТСН.ua нагадує, кому, коли і скільки доведеться платити у 2022 році.

Як зміняться базові величини

Відповідно до ухваленого закону про державний бюджет, мінімальна зарплата, розмір якої від 1 грудня 2021 року становить 6,5 тисячі гривень, від 1 жовтня 2022 року зросте до 6,7 тисячі гривень.

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Прожитковий мінімум для працездатних осіб, який від 1 грудня 2021 року встановлено у розмірі 2 393 грн, упродовж року підвищуватимуть двічі: від 1 липня – до 2 508 грн, а від 1 грудня – до 2 589 грн.

Збільшення цих базових показників призведе до зростання різних платежів до бюджету. Зокрема, зміни відбудуться в нарахуванні ЄСВ, ставка якого становить 22% від зарплати.

Тобто мінімальний розмір страхового внеску, який від 1 січня 2022 року становить 1 430 грн (6500×22%), від 1 жовтня 2022 року зросте до 1 474 грн (6700×22%).

Максимальна величина бази нарахування ЄСВ становить 15 розмірів мінімальної заробітної плати (6500×15 = 97 500 грн.). Тож максимальна сума страхового внеску становитиме від 1 жовтня 2022 року - 22 110 грн (6700×15×22%).

Скільки платити ФОПам

Виходячи з наведених показників, суми податків та внесків для фізичних осіб-підприємців, які є платниками єдиного податку, у 2022 році становитимуть:

ФОП I групи

ЄСВ, розмір якого від 1 грудня 2022 року становить 1 430 грн, від 1 жовтня 2022 року зросте до 1 474 грн.

Єдиний податок становитиме 248,10 грн, тобто не більше 10% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 1 січня 2022 року.

ФОП II групи

ЄСВ, розмір якого від 1 грудня 2022 року становить 1 430 грн, від 1 жовтня 2022 року зросте до 1 474 грн.

Єдиний податок становитиме 1 300 грн, тобто 20% від мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня 2022 року.

Ставки єдиного податку у відсотках (фіксовані ставки) встановлюються сільськими, селищними, міськими радами чи радами територіальних громад.

ФОП III групи

ЄСВ, розмір якого від 1 грудня 2022 року становить 1 430 грн, від 1 жовтня 2022 року зросте до 1 474 грн.

Єдиний податок становитиме 5% доходу, або 3% доходу та ПДВ.

ФОП на загальній системі оподаткування

ЄСВ, розмір якого від 1 грудня 2022 року становить 1 430 грн, від 1 жовтня 2022 року зросте до 1 474 грн.

Доходи, отримані протягом календарного року від господарської діяльності, оподатковуються за ставкою 18% податку на доходи фізосіб (ПДФО) та 1,5% військового збору від чистого доходу.

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