Податки для ФОПів у 2022 році: скільки потрібно платити

Для підприємців в Україні зросте розмір єдиного соціального внеску та єдиного податку.
Від початку 2022 року в Україні змінюється розмір єдиного податку та єдиного соціального внеску для фізичних осіб підприємців (ФОПів). У держбюджеті-2022 закладено нові показники мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму, що тягне за собою збільшення податкових відрахувань.
ТСН.ua нагадує, кому, коли і скільки доведеться платити у 2022 році.
Як зміняться базові величини
Відповідно до ухваленого закону про державний бюджет, мінімальна зарплата, розмір якої від 1 грудня 2021 року становить 6,5 тисячі гривень, від 1 жовтня 2022 року зросте до 6,7 тисячі гривень.
Прожитковий мінімум для працездатних осіб, який від 1 грудня 2021 року встановлено у розмірі 2 393 грн, упродовж року підвищуватимуть двічі: від 1 липня – до 2 508 грн, а від 1 грудня – до 2 589 грн.
Збільшення цих базових показників призведе до зростання різних платежів до бюджету. Зокрема, зміни відбудуться в нарахуванні ЄСВ, ставка якого становить 22% від зарплати.
Тобто мінімальний розмір страхового внеску, який від 1 січня 2022 року становить 1 430 грн (6500×22%), від 1 жовтня 2022 року зросте до 1 474 грн (6700×22%).
Максимальна величина бази нарахування ЄСВ становить 15 розмірів мінімальної заробітної плати (6500×15 = 97 500 грн.). Тож максимальна сума страхового внеску становитиме від 1 жовтня 2022 року - 22 110 грн (6700×15×22%).
Скільки платити ФОПам
Виходячи з наведених показників, суми податків та внесків для фізичних осіб-підприємців, які є платниками єдиного податку, у 2022 році становитимуть:
ФОП I групи
ЄСВ, розмір якого від 1 грудня 2022 року становить 1 430 грн, від 1 жовтня 2022 року зросте до 1 474 грн.
Єдиний податок становитиме 248,10 грн, тобто не більше 10% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 1 січня 2022 року.
ФОП II групи
ЄСВ, розмір якого від 1 грудня 2022 року становить 1 430 грн, від 1 жовтня 2022 року зросте до 1 474 грн.
Єдиний податок становитиме 1 300 грн, тобто 20% від мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня 2022 року.
Ставки єдиного податку у відсотках (фіксовані ставки) встановлюються сільськими, селищними, міськими радами чи радами територіальних громад.
ФОП III групи
ЄСВ, розмір якого від 1 грудня 2022 року становить 1 430 грн, від 1 жовтня 2022 року зросте до 1 474 грн.
Єдиний податок становитиме 5% доходу, або 3% доходу та ПДВ.
ФОП на загальній системі оподаткування
ЄСВ, розмір якого від 1 грудня 2022 року становить 1 430 грн, від 1 жовтня 2022 року зросте до 1 474 грн.
Доходи, отримані протягом календарного року від господарської діяльності, оподатковуються за ставкою 18% податку на доходи фізосіб (ПДФО) та 1,5% військового збору від чистого доходу.
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