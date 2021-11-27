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Про них говорили всі: 10 головних суконь 2021 року

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Про них говорили всі: 10 головних суконь 2021 року

Белла Хадід, Зендея, герцогиня Кейт

Пропонуємо згадати вбрання, про які цього року без упину говорили та писали всі.

Знаменитості цього року, без сумніву, дивували публіку своїми вечірніми аутфітами, але деякі з їхніх вбрань були настільки ефектними, що згадувалися та обговорювалися частіше, ніж сам захід, на який вони їх одягли.

1. Кім Кардашян

Американська зірка вміє дивувати, і кожна її поява на червоних доріжках завжди бурхливо обговорюється. Над образами Кім працює ціла команда, і цього року під час Met Gala вона одягла total black від Balenciaga, який повністю закривав її тіло. Назвати образ розкішним або дуже вже гарним - важко, але епатажним - безперечно. Думаємо, про це вбрання не забудуть ще дуже довго.

Кім Кардашян / © Associated Press
Кім Кардашян / Associated Press

2. Дженніфер Лопес

2021 року Дженніфер відновила свій роман із колишнім нареченим Беном Аффлеком. Вперше на публіці пара з'явилася під час 78-го Венеційського кінофестивалю перед прем'єрою фільму "Остання дуель". Для свого виходу Лопес обрала ефектну білу сукню від Georges Hobeika з глибоким декольте, прикрашеним великим камінням.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / © Associated Press
Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / Associated Press

3. Меган, герцогиня Сасекська

Дружина британського принца Гаррі не часто тішила своїх фанатів виходами, тому її поява на галаконцерті Salute To Freedom у Нью-Йорку стала справжнім сюрпризом для багатьох. Меган одягла червону сукню від Carolina Herrera зі шлейфом. Хтось вбрання сварив, а хтось ним захоплювався, але в результаті образ герцогині обговорювали більше, ніж сам захід.

Герцогиня Меган та принц Гаррі / © Getty Images
Герцогиня Меган та принц Гаррі / Getty Images

4. Зендея

"Мокра" шкіряна сукня Зендеї, створена брендом Balmain, стала, напевно, одним з головних модних відкриттів цього року. У такому чудовому образі акторка з'явилася на прем'єрі фільму "Дюна" під час Венеційського кінофестивалю.

Зендая / © Associated Press
Зендая / Associated Press

5. Кетрін, герцогиня Кембриджська

Британська герцогиня приголомшила всіх своїм вбранням під час прем'єри фільму про Джеймса Бонда "Не час помирати". Вона з'явилася на червоній доріжці в золотій вечірній сукні від Jenny Packham, повністю розшитій лелітками.

Герцогиня Кейт на прем'єрі фільму про Джеймса Бонда
Герцогиня Кейт на прем'єрі фільму про Джеймса Бонда "Не час помирати" у 2021 році / Getty Images

6. Леді Гага

Леді Гага удостоїлася честі заспівати гімн США на інавгурації 46-го президента Джо Байдена. Співачка вийшла до публіки в синьо-червоному вбранні від Schiaparelli, яке складалося з жакета з довгими рукавами та пишної довгої бальної спідниці. Жакет зірки прикрашала брошка у вигляді золотого голуба, також створена Schiaparelli. До речі, в інтерв'ю Vogue співачка зізналася, що це вбрання було куленепробивним.

Леді Гага / © Getty Images
Леді Гага / Getty Images

7. Адель

Цього року також відбулося тріумфальне повернення Адель – співачка випустила свій новий альбом "30" і дала концерт в обсерваторії Гріффіта в Лос-Анджелесі, для якого одягла сукню Schiaparelli та сережки у вигляді планети Сатурн.

Адель / © Getty Images
Адель / Getty Images

8. Белла Хадід

В одязі від французького бренду Schiaparelli була також супермодель Белла Хадід. Вона приголомшила вбранням з колекції осінь-зима 2021/2022 під час Канського кінофестивалю. Чорна сукня з довгими рукавами ідеально сиділа на фігурі моделі і була виконана з вовняного крепу та мала дуже глибоке декольте, яке доповнювала позолочена прикраса з латуні, виконана у вигляді легенів. Це вбрання точно увійде до історії кінофестивалю.

Белла Хадід / © Associated Press
Белла Хадід / Associated Press

9. Шерон Стоун

Також у Каннах здивувала і голлівудська суперзірка, з'явившись на червоній доріжці у пишному вбранні від Dolce & Gabbana. Сукня, виконана у ніжно-блакитному кольорі, була прикрашена величезними квітами.

Шерон Стоун / © Associated Press
Шерон Стоун / Associated Press

10. Ана де Армас

Кубино-іспанська акторка зіграла в новому фільмі про Бонда епізодичну роль, але на червоній доріжці у день прем'єри затьмарила всіх. Знаменитість одягла чорну шовкову сукню Louis Vuitton (яка, до речі, дуже нагадувала вбрання її героїні у фільмі) з глибоким V-подібним декольте та бретельками з камінням.

Ана де Армас / © Associated Press
Ана де Армас / Associated Press

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