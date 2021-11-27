Про них говорили всі: 10 головних суконь 2021 року

Пропонуємо згадати вбрання, про які цього року без упину говорили та писали всі.

Знаменитості цього року, без сумніву, дивували публіку своїми вечірніми аутфітами, але деякі з їхніх вбрань були настільки ефектними, що згадувалися та обговорювалися частіше, ніж сам захід, на який вони їх одягли.

1. Кім Кардашян

Американська зірка вміє дивувати, і кожна її поява на червоних доріжках завжди бурхливо обговорюється. Над образами Кім працює ціла команда, і цього року під час Met Gala вона одягла total black від Balenciaga, який повністю закривав її тіло. Назвати образ розкішним або дуже вже гарним - важко, але епатажним - безперечно. Думаємо, про це вбрання не забудуть ще дуже довго.

Кім Кардашян / Associated Press

2. Дженніфер Лопес

2021 року Дженніфер відновила свій роман із колишнім нареченим Беном Аффлеком. Вперше на публіці пара з'явилася під час 78-го Венеційського кінофестивалю перед прем'єрою фільму "Остання дуель". Для свого виходу Лопес обрала ефектну білу сукню від Georges Hobeika з глибоким декольте, прикрашеним великим камінням.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / Associated Press

3. Меган, герцогиня Сасекська

Дружина британського принца Гаррі не часто тішила своїх фанатів виходами, тому її поява на галаконцерті Salute To Freedom у Нью-Йорку стала справжнім сюрпризом для багатьох. Меган одягла червону сукню від Carolina Herrera зі шлейфом. Хтось вбрання сварив, а хтось ним захоплювався, але в результаті образ герцогині обговорювали більше, ніж сам захід.

Герцогиня Меган та принц Гаррі / Getty Images

4. Зендея

"Мокра" шкіряна сукня Зендеї, створена брендом Balmain, стала, напевно, одним з головних модних відкриттів цього року. У такому чудовому образі акторка з'явилася на прем'єрі фільму "Дюна" під час Венеційського кінофестивалю.

Зендая / Associated Press

5. Кетрін, герцогиня Кембриджська

Британська герцогиня приголомшила всіх своїм вбранням під час прем'єри фільму про Джеймса Бонда "Не час помирати". Вона з'явилася на червоній доріжці в золотій вечірній сукні від Jenny Packham, повністю розшитій лелітками.

Герцогиня Кейт на прем'єрі фільму про Джеймса Бонда "Не час помирати" у 2021 році / Getty Images

6. Леді Гага

Леді Гага удостоїлася честі заспівати гімн США на інавгурації 46-го президента Джо Байдена. Співачка вийшла до публіки в синьо-червоному вбранні від Schiaparelli, яке складалося з жакета з довгими рукавами та пишної довгої бальної спідниці. Жакет зірки прикрашала брошка у вигляді золотого голуба, також створена Schiaparelli. До речі, в інтерв'ю Vogue співачка зізналася, що це вбрання було куленепробивним.

Леді Гага / Getty Images

7. Адель

Цього року також відбулося тріумфальне повернення Адель – співачка випустила свій новий альбом "30" і дала концерт в обсерваторії Гріффіта в Лос-Анджелесі, для якого одягла сукню Schiaparelli та сережки у вигляді планети Сатурн.

Адель / Getty Images

8. Белла Хадід

В одязі від французького бренду Schiaparelli була також супермодель Белла Хадід. Вона приголомшила вбранням з колекції осінь-зима 2021/2022 під час Канського кінофестивалю. Чорна сукня з довгими рукавами ідеально сиділа на фігурі моделі і була виконана з вовняного крепу та мала дуже глибоке декольте, яке доповнювала позолочена прикраса з латуні, виконана у вигляді легенів. Це вбрання точно увійде до історії кінофестивалю.

Белла Хадід / Associated Press

9. Шерон Стоун

Також у Каннах здивувала і голлівудська суперзірка, з'явившись на червоній доріжці у пишному вбранні від Dolce & Gabbana. Сукня, виконана у ніжно-блакитному кольорі, була прикрашена величезними квітами.

Шерон Стоун / Associated Press

10. Ана де Армас

Кубино-іспанська акторка зіграла в новому фільмі про Бонда епізодичну роль, але на червоній доріжці у день прем'єри затьмарила всіх. Знаменитість одягла чорну шовкову сукню Louis Vuitton (яка, до речі, дуже нагадувала вбрання її героїні у фільмі) з глибоким V-подібним декольте та бретельками з камінням.

Ана де Армас / Associated Press

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