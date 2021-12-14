Мінімальна зарплата-2022: як зросте показник від 1 січня

Розмір мінімальної зарплати затверджено у держбюджеті-2022.

Від 1 січня 2022 року в Україні не змінюється показник мінімальної зарплати в місячному розмірі, а підвищення на 200 грн заплановане від 1 жовтня. Натомість мінімальна зарплата в погодинному розмірі зросте вже від 1 січня - щоправда, всього на 14 копійок.

Відповідні показники прописані в держбюджеті-2022, який Верховна Рада ухвалила 2 грудня 2021-го.

Мінімальна зарплата в місячному розмірі в 2021 та 2022 роках:

від 1 січня 2021 року — 6000 гривень;

від 1 грудня 2021 року — 6500 гривень;

від 1 січня 2022 року - 6500 гривень;

від 1 жовтня 2022 року - 6700 гривень.

Мінімальна зарплата в погодинному розмірі в 2021 та 2022 роках:

від 1 січня 2021 року — 36,11 гривні;

від 1 грудня 2021 року — 39,12 гривні.

від 1 січня 2022 року - 39,26 гривні;

від 1 жовтня 2022 року - 40,46 гривні.

Розмір середньої зарплати в Україні в 2021 році (дані Держстату):

перший квартал - 12835 гривень;

другий квартал - 13784 гривні;

третій квартал - 14194 гривні.

Розмір середньої зарплати в Києві в 2021 році (дані Держстату):

перший квартал - 18722 гривні;

другий квартал - 20054 гривні;

третій квартал - 20658 гривень.

У Міністерстві економіки прогнозують, що середня заробітна плата в Україні у 2022 році може сягнути 15778 гривень.

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