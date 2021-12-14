Минимальная зарплата-2022: как вырастет показатель с 1 января

Размер минимальной зарплаты утвержден в госбюджете-2022.
С 1 января 2022 года в Украине не меняется показатель минимальной зарплаты в месячном размере, а повышение на 200 грн запланировано с 1 октября. В то же время минимальная зарплата в почасовом размере вырастет уже с 1 января — правда, всего на 14 копеек.
Соответствующие показатели прописаны в госбюджете-2022, который Верховная Рада приняла 2 декабря 2021-го.
Минимальная зарплата в месячном размере в 2021 и 2022 годах:
- с 1 января 2021 года — 6000 гривен;
- с 1 декабря 2021 года — 6500 гривен;
- с 1 января 2022 года – 6500 гривен;
- с 1 октября 2022 года – 6700 гривен.
Минимальная зарплата в почасовом размере в 2021 и 2022 годах:
- с 1 января 2021 года — 36,11 гривны;
- с 1 декабря 2021 года — 39,12 гривны.
- с 1 января 2022 года – 39,26 гривны;
- с 1 октября 2022 года – 40,46 гривны.
Размер средней зарплаты в Украине в 2021 году (данные Госстата):
- первый квартал – 12835 гривен;
- второй квартал – 13784 гривны;
- третий квартал – 14194 гривны.
Размер средней зарплаты в Киеве в 2021 году (данные Госстата):
- первый квартал – 18722 гривны;
- второй квартал – 20054 гривны;
- третий квартал – 20658 гривен.
В Министерстве экономики прогнозируют, что средняя заработная плата в Украине в 2022 году может составить 15778 гривен.
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