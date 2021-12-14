Минимальная зарплата-2022: как вырастет показатель с 1 января

Размер минимальной зарплаты утвержден в госбюджете-2022.

С 1 января 2022 года в Украине не меняется показатель минимальной зарплаты в месячном размере, а повышение на 200 грн запланировано с 1 октября. В то же время минимальная зарплата в почасовом размере вырастет уже с 1 января — правда, всего на 14 копеек.

Соответствующие показатели прописаны в госбюджете-2022, который Верховная Рада приняла 2 декабря 2021-го.

Минимальная зарплата в месячном размере в 2021 и 2022 годах:

с 1 января 2021 года — 6000 гривен;

с 1 декабря 2021 года — 6500 гривен;

с 1 января 2022 года – 6500 гривен;

с 1 октября 2022 года – 6700 гривен.

Минимальная зарплата в почасовом размере в 2021 и 2022 годах:

с 1 января 2021 года — 36,11 гривны;

с 1 декабря 2021 года — 39,12 гривны.

с 1 января 2022 года – 39,26 гривны;

с 1 октября 2022 года – 40,46 гривны.

Размер средней зарплаты в Украине в 2021 году (данные Госстата):

первый квартал – 12835 гривен;

второй квартал – 13784 гривны;

третий квартал – 14194 гривны.

Размер средней зарплаты в Киеве в 2021 году (данные Госстата):

первый квартал – 18722 гривны;

второй квартал – 20054 гривны;

третий квартал – 20658 гривен.

В Министерстве экономики прогнозируют, что средняя заработная плата в Украине в 2022 году может составить 15778 гривен.

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