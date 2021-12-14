Как будут индексировать и повышать пенсии в 2022 году

Как будут индексировать и повышать пенсии в 2022 году

С марта 2022 года индексация пенсий коснется почти 10 млн. украинских пенсионеров.

В начале декабря Верховная Рада приняла Государственный бюджет на 2022 год, в котором предусмотрено более 200 млрд. гривен на ежегодную мартовскую индексацию пенсий и ряд других компенсационных отчислений. Кого коснется мартовская индексация, читайте в материале ТСН.ua.

Кому в марте повысят пенсии

С 1 марта 2022 года предусмотрено повышение пенсий путем индексации:

для лиц в возрасте 75-80 лет – на 400 гривен

для лиц старше 80 лет — на 500 гривен

В то же время минимальный размер пенсии будет составлять 2500 гривен. Это коснется почти 1 млн граждан.

Если у пенсионера старше 70 лет будет достаточный трудовой стаж (35 лет для мужчин и 30 лет — для женщин), то минимальная пенсия будет составлять не менее 3000 гривен.

Кроме того, планируется повысить компенсационные выплаты военным пенсионерам и ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС. Что касается чернобыльцев, то им пенсии будут перечислены уже с начала года – в январе почти 40 тысяч ликвидаторов и пострадавших от Чернобыльской катастрофы могут рассчитывать на повышение выплат.

Минимальные выплаты увеличат для:

тех, кто получил первую группу инвалидности – до 6000 грн.;

тех, кто получил вторую группу инвалидности – до 4800 грн.;

тех, кто получил третью группу инвалидности – до 3700 грн.

Напомним, что с 1 декабря рост прожиточного минимума для населения Украины повлечет за собой и повышение пенсий. Минимальная пенсия вырастет до 1934 грн. Вместе со всеми надбавками пенсионеры старше 65 лет будут получать минимальные выплаты в размере 2600 гривен. Для участников боевых действий пенсия составит 4061 грн. Максимальный размер пенсии увеличится на 800 гривен и составит 19 340 гривен.

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