Зеленский анонсировал расширение программы доплат к пенсиям в 2022 году

Она будет распространяться на пенсионеров, достигших 70 лет.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о расширении программы доплат к пенсиям.

Об этом он сказал 1 декабря в ежегодном послании парламенту.

"Один из наших основных приоритетов — это забота о людях почтенного возраста. В частности, вы уже воплотили программу доплат к пенсиям для людей, достигших 80 лет и 75+. В следующем году мы расширяем эту программу для людей, достигших 70 лет. Мы четко выполняем обязательства по ежегодной индексации пенсий. С марта проиндексирована пенсия 7,9 млн пенсионеров", – подчеркнул глава государства.

Зеленский также отметил, что впервые за годы независимости в Украине была согласована накопительная пенсионная система и выразил надежду, что в ближайшее время Рада рассмотрит соответствующий проект закона.

"Впервые за многие годы существенно увеличены пенсии для ликвидаторов и пострадавших от Чернобыльской катастрофы. Впервые за годы независимости мы согласовали параметры надежной обязательной накопительной пенсионной системы, которая позволит экономить средства на достойную старость. В ближайшее время парламент, уверен в этом, рассмотрит уже готовый соответствующий законопроект", — добавил президент.

Напомним, что с 1 декабря рост прожиточного минимума для населения Украины повлечет за собой и повышение пенсий. Минимальная пенсия вырастет до 1 934 грн. Вместе со всеми надбавками пенсионеры старше 65 лет будут получать минимальные выплаты в размере 2 600 гривен. Для участников боевых действий пенсия составит 4 061 грн. Максимальный размер пенсии увеличится на 800 грн. и будет составлять 19 340 грн.

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