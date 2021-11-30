Что изменится в Украине с 1 декабря: зарплаты, пенсии, налоги

Что изменится в Украине с 1 декабря: зарплаты, пенсии, налоги

На первый день зимы запланировано несколько новаций, которые коснутся жизни каждого украинца.

С 1 декабря в Украине будет введен целый ряд законодательных новшеств, которые будут касаться большинства граждан.

В этот день состоятся также важные общественно-политические события, в частности, запланировано выступление президента Владимира Зеленского в Раде, которое, очевидно, будет сопровождаться массовыми акциями в столице Украины. По словам главы государства, он даже получил информацию о подготовке в этот день государственного переворота.



ТСН.ua собрал информацию о главных изменениях, которые ждут Украину в первый день зимы.

Зарплата и налоги

Согласно изменениям, предусмотренным в законе о государственном бюджете, с 1 декабря 2021 года в Украине вырастет минимальная зарплата, размер которой будет составлять 6 500 гривен, и прожиточный минимум, который увеличится до 2393 грн.

Повышение размера зарплаты и прожиточного минимума повлияет на:

размер минимального страхового взноса ЕСВ по зарплате работников и доходов ФЛП (за себя), самозанятых лиц и членов фермерского хозяйства – 1430 грн.

максимальную величину базы начисления ЕСВ – 97 500 грн;

максимальный размер начисленного ЕСВ – 21 450 грн.

Кроме того, с 1 декабря 2021 года "Укрзализныця" планирует повысить заработную плату своим работникам на 10%.

Пенсии и социальные выплаты

Рост прожиточного минимума для населения Украины повлечет за собой и повышение пенсий. Минимальная пенсия вырастет до 1934 грн. Вместе со всеми надбавками пенсионеры старше 65 лет будут получать минимальные выплаты в размере 2600 гривен. Для участников боевых действий пенсия составит 4061 грн. Максимальный размер пенсии увеличится на 800 грн. и будет составлять 19 340 грн.

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Повышение размера прожиточного минимума увеличивает размер алиментов — минимум составит 1050 грн (на детей до 6 лет) и 1309 грн (на детей от 6 до 18 лет).

Граждане, которые являются опекунами или попечителями детей до 6 лет, будут получать пособие в размере 5 250 грн, а для детей в возрасте от 6 до 18 лет — 6 545 грн (2,5 прожиточных минимума).

Дети с инвалидностью получают выплаты в размере 3,5 прожиточных минимумов, поэтому помощь им также возрастет до 7350 грн (на детей до 6 лет) и 9163 грн (на детей от 6 до 18 лет).

Для безработных украинцев максимальный размер выплат будет составлять 9924 грн (четыре прожиточных минимума).

Новая услуга в "Дії"

С 1 декабря вступит в силу закон "О реализации публичных электронных услуг по регистрации и декларированию места жительства в Украине".

Согласно ему, зарегистрировать свое место жительства можно будет через сервис "Дія". С помощью этой же технологии получится задекларировать смену места жительства, что упростит процедуру взаимодействия с военкоматом для мужчин. По тому же принципу будет работать пенсионная и медицинская системы.

Послание президента и акции протеста

Президент Украины Владимир Зеленский запланировал объявить ежегодное послание Верховной Раде 1 декабря этого года. В традиционном обращении речь будет идти о внутреннем и внешнем положении Украины.

В этот же день в Киеве запланированы массовые акции. Во время прессмарафона 26 ноября глава государства даже заявил, что владеет информацией о подготовке государственного переворота в Украине.

Накануне министр внутренних дел Украины Денис Монастырский призвал украинцев, которые собираются принять участие в массовых акциях 1 декабря, соблюдать правопорядок и руководствоваться чувством гражданской ответственности.

В Патрульной полиции Киева сообщили, что в связи с проведением массовых мероприятий 1 декабря может быть ограничено транспортное движение по некоторым улицам в центре столицы.

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