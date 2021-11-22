Украинские предприниматели будут платить больше: что изменится с 1 декабря

Украинские предприниматели будут платить больше: что изменится с 1 декабря

В результате увеличения размера минимальной зарплаты в Украине придется платить большую сумму единого социального взноса.

С 1 декабря 2021 года в Украине вырастет минимальная зарплата, к которой привязан размер единого социального взноса (ЕСВ), уплачиваемый по ставке 22%.

Соответствующие изменения предусмотрены в законе о государственном бюджете.

Поскольку с 1 декабря минимальный размер зарплаты в Украине вырастет до 6500 гривен, минимальный размер ЕСВ соответственно составит 1430 гривен.

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При максимальном размере заработной платы (15 "минималок"), который с 1 декабря будет составлять 97 500 гривен, соответственно возрастет размер отчислений — от 19 800 до 21 450 гривен.

В результате повышения минимальной зарплаты физические лица-предприниматели, находящиеся на едином налоге, с 1 декабря тоже будут платить 1430 гривен в месяц.

Для находящихся на первой группе ставка вырастет от 260 до 268 грн.

Напомним, в государственном бюджете на следующий год Верховная Рада Украины определилась с размерами прожиточного минимума и минимальной зарплаты, которые будут расти в течение года. Из-за роста этих базовых величин вырастут выплаты, которые законодательно привязаны к их размеру.

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