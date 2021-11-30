Словения окончательно запретила прививание COVID-вакциной J&J из-за смерти 20-летней девушки

Специалисты доказали, что привитая девушка умерла от кровоизлияния в мозг и образования тромбов после вакцинации.

Словения окончательно отказалась от вакцины против COVID-19, разработанной американской компанией Johnson & Johnson, из-за смерти 20-летней пациентки.

Об этом со ссылкой на министра здравоохранения страны Янеза Поклукара сообщает The Guardian.

Отмечается, что соответствующее решение правительство страны приняло после того, как словенские эксперты подтвердили, что девушка умерла от кровоизлияния в мозг и образования тромбов (редкого побочного эффекта) после вакцинации.

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Инцидент произошел в сентябре этого года. Временный запрет на использование вакцины от J&J, объявленный тогда словенским правительством, теперь станет постоянным.

По данным словенских властей, из более 16 миллионов доз препарата от J&J, введенных на территории Европейского Союза, шесть связывают с летальными случаями.

Словения с 2,1 миллионов населения вакцинировала 54% своих граждан. В этом месяце в стране заявили о рекордной заболеваемости COVID-19, которая ежедневно превышает три тысячи случаев.

Отметим, что в апреле США отменили 11-дневную паузу на применении вакцины Johnson & Johnson, а в Управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов страны заверили, что риск побочных эффектов "очень низкий".

"Известные и потенциальные преимущества вакцины перевешивают известные и потенциальные риски для людей в возрасте 18 лет и старше", — указывали американские регуляторы.

Как сообщалось, 20-летняя гражданка Словении скончалась спустя три недели после прививки однодозовой вакциной от Johnson & Johnson. После этого в Министерстве здравоохранения объявили о расследовании, указав, что пока специалисты будут проверять связь между смертью девушки и вакциной, в стране будет действовать пауза на использование указанного препарата.

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