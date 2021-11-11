Европейский регулятор назвал новый побочный эффект от вакцины Johnson & Johnson

Это серьезное неврологическое заболевание.

Европейский регулятор по лекарственным средствам (EMA) 11 ноября рекомендовал добавить к побочным эффектам от однодозной вакцины против COVID-19 Johnson & Johnson редкий тип воспаления позвоночника, называемый поперечным миелитом.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что сообщение именно об этом серьезном неврологическом заболевании стало причиной остановок испытаний на ранних стадиях разработки как вакцины AstraZeneca, так и Johnson & Johnson, технология производства которых похожа.

Также Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) сообщило, что изучает сообщение о редком заболевании крови, известном как синдром капиллярной утечки (CLS), после прививки вакциной Moderna. В EMA отметили, что зафиксировали шесть случаев CLS и сейчас исследуют все данные, но пока не ясно, существует ли причинная связь между сообщениями и вакциной.

Стоит отметить, что Johnson & Johnson (Janssen) – это векторная вакцина, разработанная одноименной американской фирмой. Вакцина содержит обезвреженный аденовирус человека, в который вмонтирована ДНК, кодирующая шиповидный белок вируса SARS-CoV-2, говорят в Минздраве.

Напомним, в апреле в США приостановили вакцинацию этим препаратом из-за случаев образования тромбов у женщин, получивших прививку. Тогда осложнения возникли у шести вакцинированных. Одна из них умерла. Впрочем, регулятор Соединенных Штатов не нашел связи между применением вакцины от коронавируса Johnson & Johnson и случаями тромбоза у людей, которым этот препарат ввели.

После сообщений о том, что эта вакцина может приводить к тромбозам, ряд стран приостановили ее использование: среди них – Дания, Швеция, Норвегия, Литва. В Бельгии же решили после смерти своей гражданки, получившей прививки Johnson & Johnson, и которой было меньше 40 лет, вакцинировать этим препаратом людей от 41 года и старше.

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) пришло к выводу, что образование тромбов должно быть внесено в список редких побочных эффектов вакцины Johnson & Johnson. Также европейский регулятор подчеркнул, что преимущества от использования вакцины продолжают перевешивать риски, поэтому использование этой вакцины рекомендовали продолжить.

Новости мира: в США приостановили прививки вакциной Johnson & Johnson

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