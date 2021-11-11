Європейський регулятор назвав новий побічний ефект від вакцини Johnson & Johnson

Це серйозне неврологічне захворювання.

Європейський регулятор з лікарських засобів (EMA) 11 листопада рекомендував додати до побічних ефектів від однодозної вакцини проти COVID-19 Johnson & Johnson рідкісний тип запалення хребта, який називається поперечним мієлітом.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що повідомлення саме про це серйозне неврологічне захворювання стало причиною зупинок випробувань на ранніх стадіях розробки як вакцини AstraZeneca, так Johnson & Johnson, технологія виробництва яких є схожою.

Також Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) повідомило, що вивчає повідомлення про рідкісне захворювання крові, відоме як синдром капілярного витоку (CLS), після щеплення вакциною Moderna. У EMA зазначили, що зафіксували шість випадків CLS і наразі досліджують всі дані, але поки не зрозуміло, чи існує причинний зв'язок між повідомленнями та вакциною.

Варто зазначити, що Johnson & Johnson (Janssen) - це векторна вакцина, розроблена однойменною американською фірмою. Вакцина містить знешкоджений аденовірус людини, в який вмонтовано ДНК, що кодує шипоподібний білок вірусу SARS-CoV-2, кажуть у МОЗ.

Нагадаємо, у квітні в США призупинили вакцинацію цим препаратом через випадки утворення тромбів у жінок, які отримали щеплення. Тоді ускладнення виникли у шістьох вакцинованих. Одна із них померла. Утім, регулятор Сполучених Штатів не знайшов зв'язку між застосуванням вакцини від коронавірусу Johnson & Johnson та випадками тромбозу в людей, яким ввели цей препарат.

Після повідомлень про те, що ця вакцина може призводити до тромбозів, низка країн призупинили її використання: серед них - Данія, Швеція, Норвегія, Литва. У Бельгії ж вирішили після смерті своєї громадянки, яка отримала щеплення Johnson & Johnson, і якій було менше 40 років, вакцинувати цим препаратом людей від 41 року і старше.

Водночас Європейське агентство лікарських засобів (EMA) дійшло висновку, що утворення тромбів має бути внесено до списку рідкісних побічних ефектів вакцини Johnson & Johnson. Також європейський регулятор наголосив, що переваги від використання вакцини продовжують переважувати ризики, тож використання цієї вакцини рекомендували продовжити.

Новини світу: у США призупинили щеплення вакциною Johnson & Johnson

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