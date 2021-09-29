Словения приостанавливает вакцинацию Johnson&Johnson после смерти молодой девушки

Девушка умерла через три недели после прививки.

В Словении приостанавливают COVID-вакцинацию препаратом американской компании Johnson & Johnson из-за смерти 20-летней девушки.

Об этом сообщил Associated Press со ссылкой на руководителя здравоохранения страны Янеза Поклукара.

По его словам, сейчас ведомства начало расследование в результате несчастного случая. Пауза на вакцинацию Johnson & Johnson будет действовать до тех пор, пока специалисты будут проверять связь между смертью девушки от инсульта и собственно вакциной. Девушка умерла через три недели после прививки.

Руководитель Минздрава отметил, что в последние недели среди граждан страны выросла популярность однократной вакцины от Johnson & Johnson. Правительство одобрило закупку дополнительных ста тысяч доз препарата в Венгрии в ответ на спрос.

Как сообщалось, датчанам старше 65 лет и тем, кто получил однокомпонентную COVID-вакцину от Johnson & Johnson, вскоре предложат сделать дополнительную прививку. В то же время схема ревакцинации в Дании уже реализуется, и большинству жителей домов престарелых и людям с ослабленной иммунной системой уже сделали дополнительный укол.

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