Дания одобрила бустерную дозу привитым вакциной Johnson & Johnson

Для дополнительных прививок будут использовать вакцины Pfizer или Moderna.
Датчанам старше 65 лет и тем, кто получил однокомпонентную COVID-вакцину от Johnson & Johnson, вскоре предложат сделать дополнительную прививку.
Об этом сообщает The Local.
Отмечается, что бустерная доза упомянутым категориям будет предложена в ближайшие несколько месяцев.
В то же время схема ревакцинации в Дании уже реализуется, и большинству жителей домов престарелых и людям с ослабленной иммунной системой уже сделали дополнительный укол.
"Точное время, когда мы начнем ревакцинацию, зависит от дополнительных данных, в частности, относительно снижения иммунитета и побочных эффектов", — говорится в заявлении Управления здравоохранения Дании.
Ожидается, что на этой неделе в стране начнется ревакцинация людей старше 85 лет.
Напомним:
- Дания первой в Европейском Союзе вернулась к допандемической жизни, отменив с 10 сентября последние связанные с COVID-19 карантинные ограничения.
- С начала пандемии в Дании обнаружено 357 тысяч случаев COVID-19, умерли 2,6 тысячи человек.