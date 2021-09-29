Дания одобрила бустерную дозу привитым вакциной Johnson & Johnson

Для дополнительных прививок будут использовать вакцины Pfizer или Moderna.

Датчанам старше 65 лет и тем, кто получил однокомпонентную COVID-вакцину от Johnson & Johnson, вскоре предложат сделать дополнительную прививку.

Об этом сообщает The Local.

Отмечается, что бустерная доза упомянутым категориям будет предложена в ближайшие несколько месяцев.

Также читайте Третий дозе быть: в США начали делать бустерные прививки Pfizer против коронавируса

В то же время схема ревакцинации в Дании уже реализуется, и большинству жителей домов престарелых и людям с ослабленной иммунной системой уже сделали дополнительный укол.

"Точное время, когда мы начнем ревакцинацию, зависит от дополнительных данных, в частности, относительно снижения иммунитета и побочных эффектов", — говорится в заявлении Управления здравоохранения Дании.

Ожидается, что на этой неделе в стране начнется ревакцинация людей старше 85 лет.

Напомним:

Дания первой в Европейском Союзе вернулась к допандемической жизни, отменив с 10 сентября последние связанные с COVID-19 карантинные ограничения.

первой в Европейском Союзе вернулась к допандемической жизни, отменив с 10 сентября последние связанные с карантинные ограничения. С начала пандемии в Дании обнаружено 357 тысяч случаев COVID-19, умерли 2,6 тысячи человек.

Новости мира: Дания первой отменила карантинные ограничения, а США наоборот - усиливают их

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку