Данія схвалила бустерну дозу щепленим вакциною Johnson&Johnson

Для додаткових щеплень використовуватимуть вакцини Pfizer або Moderna.
Жителям Данії віком за 65 років та тим, хто отримав однокомпонентну COVID-вакцину від Johnson&Johnson, незабаром запропонують зробити додаткове щеплення.
Про це повідомляє The Local.
Зазначається, що бустерна доза згаданим категоріям буде запропонована в найближчі кілька місяців.
Водночас схема ревакцинації в Данії вже реалізується, і більшості мешканців будинків для літніх та людям з ослабленою імунною системою вже зробили додатковий укол.
"Точний час, коли ми почнемо ревакцинацію, залежить від додаткових даних, зокрема, щодо зниження імунітету і побічних ефектів", - йдеться в заяві Управління охорони здоров'я Данії.
Очікується, що на цьому тижні у країні почнеться ревакцинація людей віком за 85 років.
Нагадаємо:
- Данія першою в Європейському Союзі повернулася до допандемічного життя, скасувавши від 10 вересня останні пов'язані з COVID-19 карантинні обмеження.
- Від початку пандемії в Данії виявлено 357 тисяч випадків COVID-19, померли 2,6 тисячі осіб.