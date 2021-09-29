Данія схвалила бустерну дозу щепленим вакциною Johnson&Johnson

Для додаткових щеплень використовуватимуть вакцини Pfizer або Moderna.

Жителям Данії віком за 65 років та тим, хто отримав однокомпонентну COVID-вакцину від Johnson&Johnson, незабаром запропонують зробити додаткове щеплення.

Про це повідомляє The Local.

Зазначається, що бустерна доза згаданим категоріям буде запропонована в найближчі кілька місяців.

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Водночас схема ревакцинації в Данії вже реалізується, і більшості мешканців будинків для літніх та людям з ослабленою імунною системою вже зробили додатковий укол.

"Точний час, коли ми почнемо ревакцинацію, залежить від додаткових даних, зокрема, щодо зниження імунітету і побічних ефектів", - йдеться в заяві Управління охорони здоров'я Данії.

Очікується, що на цьому тижні у країні почнеться ревакцинація людей віком за 85 років.

Нагадаємо:

Данія першою в Європейському Союзі повернулася до допандемічного життя, скасувавши від 10 вересня останні пов'язані з COVID-19 карантинні обмеження.

першою в Європейському Союзі повернулася до допандемічного життя, скасувавши від 10 вересня останні пов'язані з карантинні обмеження. Від початку пандемії в Данії виявлено 357 тисяч випадків COVID-19, померли 2,6 тисячі осіб.

Новини світу: Данія першою скасувала карантинні обмеження, а США навпаки – посилюють їх

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