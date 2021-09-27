“Це пандемія невакцинованих”: Байден отримав третє щеплення у прямому ефірі

На власному прикладі президент США показав, для якої категорії населення є важливою додаткова доза вакцини.

У понеділок, 27 вересня, президент США Джо Байден втретє зробив щеплення третьою дозою вакцини від COVID-19 виробництва Pfizer-BioNTech.

У Twitter Білого дому вакцинацію президента транслювали у прямому ефірі.

Перед щепленням Байден підкреслив, що додаткова доза вакцини є важливою для громадян у віці 65+ і закликав їх наслідувати його приклад. Водночас він підкреслив, що є необхідність охопити вакцинацією якомога більшу кількість людей, оскільки близько 23% американців, які підлягають вакцинації, досі не зробили жодного щеплення.

"Це пандемія невакцинованих. Ось чому я просуваю вимоги про вакцинацію всюди, де тільки можна", - додав глава Білого дому.

На думку Байдена, це "явна меншість" невакцинованих завдає великої шкоди іншій частині громадян країни.

Happening Now: President Biden delivers remarks and receives his COVID-19 booster shot. https://t.co/ksllh16p7w — The White House (@WhiteHouse) September 27, 2021

У своєму відеозверненні перед вакцинацією президент США нагадав, що додаткову дозу вакцини рекомендовано тим, хто пройшов щеплення двома дозами вакцини Pfizer більш ніж 6 місяців тому, вони "мають 65 років, або більше, це дорослі після 18 років із певними ускладненнями, такими як діабет або ожиріння, а також ті, хто наражається на підвищений ризик захворіти та COVID-19, через те, де вони працюють або живуть, включаючи вчителів, працівників сфери охорони здоров'я".

Нагадаємо, що 78-річний Джо Байден підпадає під рекомендацію додаткової вакцинації за віком. Він отримав щеплення другою дозою вакцини 11 січня. Вперше президент США вакцинувався ще 21 грудня 2020 року.

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