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Перша країна ЄС скасувала усі COVID-обмеження

Перша країна ЄС скасувала усі COVID-обмеження

Associated Press

Коронавірус у Данії "більше не становить серйозної загрози для суспільства".

Данія першою в Європейському Союзі повернулася до допандемічного життя, скасувавши від п'ятниці, 10 вересня, останні пов'язані з COVID-19 карантинні обмеження. 

Про це повідомляє Politico.

Данські органи охорони здоров'я ухвалили це рішення наприкінці серпня, заявивши, що коронавірус "більше не становить серйозної загрози для суспільства" через високі показники вакцинації і низький рівень серйозних захворювань і смертей.

"Вакцини та величезні зусилля всіх громадян Данії протягом такого тривалого періоду часу - це основа того, чому ми стаємо сильнішими", - висловився міністр охорони здоров'я країни Магнус Хойніке в Twitter.

Скасування обмежень передбачає, що від людей більше не вимагатимуть COVID-сертифікат для відвідування ресторанів, спортивних центрів або нічних клубів, а дітей тепер не відправлятимуть на карантин після підтвердження тісного контакту з хворим на коронавірус (ізолюватимуть лише інфікованих).

Окрім того, у Данії відкрилися всі підприємства і навчальні заклади. Зауважим, що в державі повністю вакциновано майже три чверті дорослих, а показники госпіталізації від COVID-19 - низькі.

Експерти вважають, що успіх Данії у боротьбі з коронавірусом обумовлений не лише масовою вакцинацією, але і високим рівнем довіри до влади. 

Тим часом низка держав ЄС готова пускати до себе громадян інших країн лише за певних карантинних умов, зокрема ПЛР-тесту чи вакцинації. Які країни оновили правила і запрошують до себе українських туристів - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Нагадаємо, що Ісландія 26 червня першою в Європі скасувала всі внутрішні обмеження, запроваджені раніше для боротьби з пандемією COVID-19. 

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