Перша країна ЄС скасувала усі COVID-обмеження

Коронавірус у Данії "більше не становить серйозної загрози для суспільства".
Данія першою в Європейському Союзі повернулася до допандемічного життя, скасувавши від п'ятниці, 10 вересня, останні пов'язані з COVID-19 карантинні обмеження.
Про це повідомляє Politico.
Данські органи охорони здоров'я ухвалили це рішення наприкінці серпня, заявивши, що коронавірус "більше не становить серйозної загрози для суспільства" через високі показники вакцинації і низький рівень серйозних захворювань і смертей.
"Вакцини та величезні зусилля всіх громадян Данії протягом такого тривалого періоду часу - це основа того, чому ми стаємо сильнішими", - висловився міністр охорони здоров'я країни Магнус Хойніке в Twitter.
Скасування обмежень передбачає, що від людей більше не вимагатимуть COVID-сертифікат для відвідування ресторанів, спортивних центрів або нічних клубів, а дітей тепер не відправлятимуть на карантин після підтвердження тісного контакту з хворим на коронавірус (ізолюватимуть лише інфікованих).
Окрім того, у Данії відкрилися всі підприємства і навчальні заклади. Зауважим, що в державі повністю вакциновано майже три чверті дорослих, а показники госпіталізації від COVID-19 - низькі.
Експерти вважають, що успіх Данії у боротьбі з коронавірусом обумовлений не лише масовою вакцинацією, але і високим рівнем довіри до влади.
Тим часом низка держав ЄС готова пускати до себе громадян інших країн лише за певних карантинних умов, зокрема ПЛР-тесту чи вакцинації. Які країни оновили правила і запрошують до себе українських туристів - читайте в матеріалі ТСН.ua.
Нагадаємо, що Ісландія 26 червня першою в Європі скасувала всі внутрішні обмеження, запроваджені раніше для боротьби з пандемією COVID-19.