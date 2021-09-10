Ордена, медалі та відзнаки: Монастирський вручи нагороди 71 працівнику МВС

Тут і за бойові подвиги на фронті, і за те, що у вільний від роботи час рятували людям життя.

71 працівника Міністерства Внутрішніх Справ відзначили нагородами. Серед них поліцейські, Нацгвардійці, прикордонники та рятувальники. Вручав нагороди міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

Про це 9 вересня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Новини України: 71 працівника Міністерства внутрішніх справ відзначили нагородами

Тут і за бойові подвиги на фронті, і за те, що у вільний від роботи час рятували людям життя. Серед нагороджених - патрульний поліцейський з Чернівців Павло Білан, який у свій вихідний врятував 8-річного хлопця, що тонув у ставку.

"Ви рятували людей на воді, в повітрі і на землі - за це вам шана всього українського народу!", - зазначив Монастирський.

"Я впевнений, що кожна людина і тим паче поліцейський, медик, рятувальник - на моєму місці зробив би так само! Ну, той, хто вміє плавати!", - сказав патрульний поліцейський Павло Білан.

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