Лукашенко починає новий період єднання з Росією, - Данілов

На думку секретаря РНБО України, відбувається повзуча окупація Білорусі.

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко потрапив у ізоляцію до світової спільноти і починає новий період єднання з Російською Федерацією.

Таку думку висловив 9 вересня у програмі "Право на владу" на 1+1 секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

Секретар РНБО нагадав, що таке братання з Росією триває вже не перший рік. “Ми за цим спостерігаємо доволі давно. Ще за часів Єльцина, коли вони били келихи о каміння у Кремлі і браталися”, - зазначив він.

За його словами, тепер у невизнаного білоруського президента ситуація значно складніша, а наміри Росії щодо Білорусі — однозначні.

“Ми розуміємо, що на сьогодні Путін має бажання захопити собі Білорусь разом з нібито братським білоруським народом... Зрозуміло, що це ніякі не братські відносини - це повзуча окупація Білорусі. Для нас це не новий виклик. Ми за цим спостерігаємо вже доволі давно”, - підкреслив Данілов.

"Путін має бажання захопити собі Білорусь" - секретар РНБО про наміри Росії

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