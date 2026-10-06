Міст може стати пасткою: у МВС розповіли, де ховатися під час обстрілу

Транспорт / © Сергій Моргунов

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У Міністерстві внутрішніх справ пояснили, що робити, якщо атака застала людину в дорозі, та де не варто ховатися від уламків.

Відповідні рекомендації МВС оприлюднило 6 жовтня.

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Якщо обстріл почався під час перебування у громадському транспорті, пасажирам радять попросити водія зупинитися, вийти з автобуса чи іншого транспортного засобу та відійти якомога далі від дороги й конструкцій, які можуть обвалитися.

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У МВС наголошують: залишатися у салоні під час обстрілу не варто, оскільки транспорт не забезпечує належного захисту.

Якщо атака застала за кермом

Водіям радять зупинити автомобіль і залишити його. Намагатися на великій швидкості виїхати з зони обстрілу не рекомендується.

Після виходу з машини потрібно відійти від неї та знайти найближче безпечне заглиблення. Як зазначають у МВС, автомобіль не захищає людину від уламків і може загорітися.

Чому не можна ховатися під мостом

Окремо в МВС застерігають від спроб перечекати обстріл під мостами та естакадами. Такі конструкції не є безпечним укриттям, адже внаслідок удару можуть пошкодитися або обвалитися.

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Якщо людина перебуває на території, де раніше точилися активні бойові дії, у МВС також радять не зупинятися на узбіччі. Там можуть залишатися вибухонебезпечні предмети, тому необхідно звертати увагу на попереджувальні знаки.

Що робити, якщо укриття поруч немає

Якщо швидко дістатися укриття неможливо, МВС радить знайти найближче заглиблення і лягти в ньому обличчям до землі.

Потрібно:

схрестити ноги;

прикрити голову руками;

заплющити очі;

відкрити рот.

Якщо поруч перебуває дитина, дорослому радять прикрити її собою. Без нагальної потреби не треба піднімати голову.

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Щойно з’явиться така можливість, потрібно перейти до найближчого укриття.

Атака РФ: що варто знати кожному

Ворожий обстріл може застати будь-де, тому ДСНС радить заздалегідь знати алгоритм дій. Рятувальники пояснили, де шукати укриття, як поводитися під час атаки та яких помилок уникати.

Також експерт пояснив, як захиститися вдома під час обстрілу, якщо немає укриття чи місця за двома стінами. Йдеться про правильне групування, використання міцних меблів і «трикутник життя».

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