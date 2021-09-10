Первая страна ЕС отменила все COVID-ограничения

Коронавирус в Дании "больше не представляет серьезной угрозы для общества".

Дания первой в Европейском Союзе вернулась к допандемичной жизни, отменив с пятницы, 10 сентября, последние связанные с COVID-19 карантинные ограничения.

Об этом сообщает Politico.

Датские органы здравоохранения приняли это решение в конце августа, заявив, что коронавирус "больше не представляет серьезной угрозы для общества" из-за высоких показателей вакцинации и низкого уровня серьезных заболеваний и смертей.

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"Вакцины и огромные усилия всех граждан Дании в течение такого длительного периода времени — это основа того, почему мы становимся сильнее", — высказался министр здравоохранения страны Магнус Хойнике в Twitter.

Отмена ограничений предусматривает, что от людей больше не будут требовать COVID-сертификат для посещения ресторанов, спортивных центров или ночных клубов, а детей теперь не будут отправлять на карантин после подтверждения тесного контакта с больным коронавирусом (изолировать будут только инфицированных).

Кроме того, в Дании открылись все предприятия и учебные заведения. Заметим, что в государстве полностью вакцинированы почти три четверти взрослых, а показатели госпитализации от COVID-19 — низкие.

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Эксперты считают, что успех Дании в борьбе с коронавирусом обусловлен не только массовой вакцинацией, но и высоким уровнем доверия к власти.

Между тем ряд государств ЕС готов пускать к себе граждан других стран лишь при определенных карантинных условиях, в частности ПЦР-тесте или вакцинации. Какие страны обновили правила и приглашают к себе украинских туристов — читайте в материале ТСН.ua.

Напомним, что Исландия 26 июня первой в Европе отменила все внутренние ограничения, введенные ранее для борьбы с пандемией COVID-19.

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