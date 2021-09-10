"Лукашенко уперся, торгуется": Бессмертный прокомментировал 28 союзных программ между РФ и Беларусью

По его словам, самое опасное вопрос в этих документах, это то, что вся силовая структура Беларуси отдается под контроль Кремля.

Посол Украины в Беларуси (2010-2011 г.), экс-участник ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Роман Бессмертный рассказал, о чем свидетельствуют последние переговоры между Путиным и Лукашенко. Особое внимание политик обратил на согласованные 28 программ для создания Союзного государства между Россией и Беларусью.

Об этом Бессмертный рассказал в прямом эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале 1+1.

"Здесь есть два контрольных сигналы, которые очень легко читаются. Во-первых, это Владимир Ильич Семашко — человек, который был во всех правительствах Лукашенко был первым вице-премьером и вел вопросы промышленности", — отмечает гость программы.

Бессмертный убежден, что Путину для того, чтобы захватить "с потрохами" Беларусь, не нужно подписывать целый ряд документов. А для этого нужно одно предложение.

"Что это за набор так называемых "дорожных карт"? Эти документы называются "мероприятия по реализации мероприятий по вопросам ускорения интеграции". И в одном документе идет речь о создании вертикально интегрированной компании, в другом — о монопольной структуре. Почему называли 31, затем 28? Потому что Лукашенко не отдает "Белкалий" — уперся. Он продолжает торговаться за "Мозырь" — там осталась небольшая часть", — говорит Бессмертный.

По его словам, самое опасный вопрос в этих документах, это то, что вся силовая структура Беларуси отдается под контроль Кремля.

"Уже в течение нескольких лет начальники штаба, начальники подразделений, отдельных даже бригад — гражданин России, гражданин Беларуси. Гражданин Беларуси — гражданин России. То есть этот процесс почти завершен".

Дипломат напомнил, что Союзное государство России и Беларуси существует с 1999 года. Поэтому Беларусь и так фактически под контролем Кремля.

"Президентом такого государства является Лукашенко, премьер-минстром — Мишустин, парламент такого государства — объединенный парламент двух государств. Это государство имеет бюджет. В этот бюджет входят совместные программы. Кстати, у них 60% — это оборонно-промышленный комплекс. и когда нам показывают белорусские разработки — это разработки общего бюджета сего "государства": Республики Беларусь и Российской Федерации. На самом деле с точки зрения формальных подходов Беларусь давно находится под полным контролем. Но каким путем идет Путин? Ему не надо проблемы белоруса — ему надо ресурс Беларуси. Это очень прекрасный инструмент: забрать все из Беларуси — и ничего не давать Беларуси", — рассказал Роман Бессмертный.

Напомним, что Лукашенко на встрече с Путиным назвал россиян и белорусов "практически единственным народом".

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