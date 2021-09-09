Лукашенко на встрече с Путиным назвал русских и белорусов "практически единым народом"

Сейчас переговоры между Лукашенко и Путиным продолжаются в закрытом формате.
В российском Кремле началась встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко — пятая за год.
Об этом сообщает Telegram-канал "Пул Первого".
"Мы двигаемся, как и все цивилизованные страны, только вместе, только в союзе - родные государства, близкие народы, практически единый народ, от одного корня и русские, и белорусы", — отметил Лукашенко на встрече с Путиным.
Лукашенко сообщил, что обсудит с президентом РФ 28 союзных программ.
"Это основные темы и направления нашего сотрудничества. Чтобы дать возможность правительствам завтра еще раз на экспертном и правительственном уровне, рассмотреть их. Если они принимают, то на Высшем Госсовете, как мы договаривались с вами, как мы определим время (может быть в конце октября), примем окончательно эти программы", — сказал он.
Сейчас переговоры продолжаются в закрытом формате. О результатах станет известно позже.
Напомним, что Лукашенко сегодня, 9 сентября, в пятый раз за год встречается с Путиным.