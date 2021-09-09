Какие подержанные кроссоверы самые популярные в Украине: топ-20 моделей августа

Тройка лидеров осталась неизменной по сравнению с прошлым месяцем.

В Украине в августе 2021 года было продано более 14 000 подержанных кроссоверов. Самыми популярными производителями авто этого сегмента являются Nissan, Jeep, Hyundai, Volkswagen и BMW.

Наиболее популярная модель в стране – Nissan Rogue/X-Trail, которого приобрели 1555 единиц. Об этом сообщили на сайте auto.ria, где назвали самые популярные подержанные кроссоверы в Украине.

Кроме X-Trail, в тройку самых популярных авто этого сегмента вошли Hyundai Tucson и BMW X5, которых реализовали 1 016 и 999 экземпляров соответственно.

auto.ria.com

На четвертом месте расположился Nissan Qashqai/Rogue, который поднялся на три строчки по сравнению с июльским списком. Его приобрели 898 украинцев.

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В то же время на три позиции опустился Ford Escape/Kuga, которого реализовали 778 экземпляров. На его месте в пятерке теперь Mitsubishi Outlander, который имел 883 продажи.

Был близок к попаданию в топ-20 Lexus RX, которому не хватило 9 машин, чтобы обойти Audi Q5. Всего на два авто от RX отстает Mercedes-Benz ML, а за ним идут Toyota Land Cruiser, Renault/Dacia Duster и BMW X3.

auto.ria.com

Ранее сообщалось, что в июле подержанны кроссоверы Nissan Rogue/X-Trail, BMW X5 и Hyundai Tucson продали в количестве 1 826, 1 212 и 1 093 единицы соответственно.

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