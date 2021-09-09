Рейтинг Лукашенко среди украинцев упал почти в два раза

Рейтинг Лукашенко среди украинцев упал почти в два раза

Путин и Лукашенко больше всего не нравятся украинцам.

Список мировых лидеров, к которым украинцы относятся хуже всего, возглавили Владимир Путин и Александр Лукашенко.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

Около 59 процентов граждан Украины негативно относятся к Александру Лукашенко, позитивно — 34%. Рейтинг Лукашенко за год в Украине упал с 45 процентов до 34 процентов. За последние два года — почти вдвое, с 67 до 34 процентов.

К Владимиру Путину негативно относятся 81%, положительно — 15%.

Лучше всего украинцы относятся к канцлеру Германии Ангеле Меркель (73% - положительно, 19% — отрицательно) и президенту США Джо Байдену (64% — положительно, 19% — отрицательно).

При этом в динамике за последние несколько месяцев отношение к Байдену несколько улучшилось, к Меркель — несколько ухудшилось.

Президента Франции Эммануэля Макрона положительно оценили 57% украинцев, отрицательно — 19%, затруднились оценить или не знают такого — 23%. Главу Польши Анджея Дуду положительно оценили 54%, отрицательно — 10%, затруднились оценить или не знают такого — 37%.

Опрос проводился со 2 по 4 сентября. Статистическая погрешность не превышает 2%.

Напомним, что Лукашенко в пятый раз за год встретится с Путиным.

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