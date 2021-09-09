Харьков вышел на уровень ведущей ІТ-локации в Восточной Европе

По результатам исследования Харьковского ІТ кластера, объемы продаж в отрасли за два года выросли в полтора раза и достигли суммы 1500000000 долларов.

45000 сотрудников ІТ-сферы, 511 компаний, средняя зарплата на уровне 2260 долларов в месяца — таковы данные исследования в индустрии информационных технологий в Харькове.

По расчетам KHARKIV IT RESEARCH 2021 объем продаж по сравнению с позапрошлым годом увеличится на 53% и достигнет суммы в полтора миллиарда долларов. Подобная динамика позволяет говорить, что Харьков превращается в одну из ведущих ИТ-локаций в Восточной Европе.

Вицепремьер-министр Украины Михаил Федоров охарактеризовал исследования как важную аналитическую работу, которая поможет и государству, и всему IT-сообществу лучше понять возможности, потребности и перспективы региона в плане развития high tech. "Исследование раз показали, насколько мощным и перспективным является Харьков в плане развития ІТ. Благодарен Харьковскому ІТ-кластеру, который является одним из самых активных объединений в области и отстаивает позицию всех участников рынка", — отметил Михаил Федоров.

В свою очередь, руководитель Харькова Игорь Терехов отметил, что успех города в сфере ІТ обусловлен образовательным профилем местных вузов.

"Это объясняется исторически — наши вузы выпускают лучших специалистов в отрасли. Мы понимаем, что Харьков является городом молодых современных людей, это наша конкурента преимущество. Поэтому особое внимание уделяем тому, чтобы создать им максимально комфортные условия для жизни. Чтобы молодежь не хотела выезжать из Харьков. Чтобы город привлекал таланты со всей страны. У нас лучшие в Украине парки, отличная транспортная инфраструктура, мы стараемся сделать харьковскую мэрию самой открытой и прозрачной — в частности, используя современные цифровые технологии ", — заявил Игорь Терехов.

В целом, Харьков общими объемами и темпами развития опережает другие ІТ-локации страны, а по концентрации специалистов в данной области находится на одном уровне с Киевом.

"Мы не экспортируем сырье. Мы создаем качественные ІТ-решения и ІТ-продукты, на которые глобальный спрос. Одновременно мы инвестируем в свою страну, тратя заработанные средства в Украине и создавая таким образом рабочие места вне индустрией", — сказал Александр Медовый, председатель Наблюдательного совета Харьковского ИТ кластера, основатель компании AltexSoft.

В последние годы отрасль ІТ стала лидером не только по объемам валютной выручки, но и по объему налогов, которые она генерирует. По прогнозам аудиторской компании KPMG, объем всех налогов, которые получает государство от работы ІТ-отрасли в Харькове, в 2021 году достигнет отметки почти 12 млрд гривен, а в 2026 году — вырастет до 16 млрд.

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