Пятый раз за год: Лукашенко в очередной раз встретится с Путиным

Пятый раз за год: Лукашенко в очередной раз встретится с Путиным

О чем будут говорить пока неизвестно.

Пятый раз за год — Александр Лукашенко сегодня, 9 сентября, в очередной раз встретится с российским президентом Владимиром Путиным.

Об этом в эфире ТСН.Ранок 9 сентября.

Главная интрига встречи, решится ли на этот раз белорусский руководитель на какие-то новые шаги по созданию единого союзного государства России и Беларуси. Ранее в Минске не исключали, что во время сегодняшней встречи Путин и Лукашенко подпишут дорожную карту по развитию и углублению интеграции.

Впрочем накануне визита Лукашенко в Россию, представитель Путина Дмитрий Песков заявил, что подписание никаких документов о создании союзного государства не планируется.

Напомним, предыдущая встреча Путина и Лукашенко, которая длилась больше пяти часов, состоялась 28 мая, в Сочи в Краснодарском крае РФ. Никаких заявлений по итогам не сделали. Однако Путин пообещал Лукашенко выделить Беларуси полмиллиарда долларов. Это второй транш кредита на 1,5 долларов, которые Москва выделила Минску.

Новости мира: Лукашенко пятый раз за год встретится с Путиным

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