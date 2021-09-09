П’ятий раз за рік: Лукашенко в чергове зустрінеться з Путіним

Про що саме говоритимуть наразі невідомо.
П’ятий раз за рік – Олександр Лукашенко сьогодні, 9 вересня, в чергове зустрінеться з російським президентом Володимиром Путіним.
Про це в ефірі ТСН.Ранок 9 вересня.
Головна інтрига зустрічі, чи зважиться цього разу білоруський керманич на якісь нові кроки зі створення єдиної союзної держави Росії та Білорусі. Раніше у Мінську не виключали, що під час сьогоднішньої зустрічі Путін і Лукашенко підпишуть дорожню карту з розвитку та поглиблення інтеграції.
Втім напередодні візиту Лукашенка в Росію, речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що підписання жодних документів про створення союзної держави не планується.
Нагадаємо, попередня зустріч Путіна і Лукашенка, яка тривала понад п'ять годин, відбулась 28 травня у Сочі в Краснодарському краї РФ. Ніяких заяв за підсумками не зробили. Однак Путін пообіцяв Лукашенку виділити Білорусі пів мільярда доларів. Це другий транш кредиту на 1,5 млрд доларів, які Москва виділила Мінську.