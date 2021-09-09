П’ятий раз за рік: Лукашенко в чергове зустрінеться з Путіним

П’ятий раз за рік: Лукашенко в чергове зустрінеться з Путіним

Про що саме говоритимуть наразі невідомо.

П’ятий раз за рік – Олександр Лукашенко сьогодні, 9 вересня, в чергове зустрінеться з російським президентом Володимиром Путіним.

Про це в ефірі ТСН.Ранок 9 вересня.

Головна інтрига зустрічі, чи зважиться цього разу білоруський керманич на якісь нові кроки зі створення єдиної союзної держави Росії та Білорусі. Раніше у Мінську не виключали, що під час сьогоднішньої зустрічі Путін і Лукашенко підпишуть дорожню карту з розвитку та поглиблення інтеграції.

Втім напередодні візиту Лукашенка в Росію, речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що підписання жодних документів про створення союзної держави не планується.

Нагадаємо, попередня зустріч Путіна і Лукашенка, яка тривала понад п'ять годин, відбулась 28 травня у Сочі в Краснодарському краї РФ. Ніяких заяв за підсумками не зробили. Однак Путін пообіцяв Лукашенку виділити Білорусі пів мільярда доларів. Це другий транш кредиту на 1,5 млрд доларів, які Москва виділила Мінську.

Новини світу: Лукашенко вп`яте за рік зустрінеться з Путіним

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