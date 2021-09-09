Сонячно і тепло: прогноз погоди в Україні на четвер, 9 вересня

Сонячно і тепло: прогноз погоди в Україні на четвер, 9 вересня

Синоптики прогнозують лише невелику хмарність.

У четвер, 9 вересня, в Україні буде сухо та вдень сонячно і тепло.

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Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Так, за прогнозами синоптиків, сьогодні в країні опадів не буде. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 6-11°, на узбережжі морів до 14°, вдень 20-25°, на високогір'ї Карпат та в горах Криму 15-17°.

У Києві 9 вересня також буде сухо. Невелика хмарність. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 9-11° тепла, вдень 23-25°.

Нагадаємо, раніше народний синоптик дав прогноз погоди на осінь-2021 року. Так, згідно з його розрахунками, у вересні ще будуть теплі дні, однак наприкінці місяця до України прийде холодна погода, у середині жовтня очікуються перші заморозки, а у листопаді вже випаде сніг та вдарить мороз.

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