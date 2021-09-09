Солнечно и тепло: прогноз погоды в Украине на четверг, 9 сентября

Солнечно и тепло: прогноз погоды в Украине на четверг, 9 сентября

Синоптики прогнозируют лишь небольшую облачность.

В четверг, 9 сентября, в Украине будет сухо, днем солнечно и тепло.

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Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Так, по прогнозам синоптиков, сегодня в стране осадков не будет. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 6-11°, на побережье морей до 14°, днем 20-25°, на высокогорье Карпат и в горах Крыма 15-17°.

В Киеве 9 сентября также будет сухо. Небольшая облачность. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура ночью 9-11° тепла, днем 23-25°.

Напомним, ранее народный синоптик дал прогноз погоды на осень-2021 года. Так, согласно его расчетам, в сентябре еще будут теплые дни, однако в конце месяца в Украину придет холодная погода, в середине октября ожидаются первые заморозки, а в ноябре уже выпадет снег и ударит мороз.

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