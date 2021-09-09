"Найбільше війни боюсь": жителька Чернігова відсвяткувала 100 років

Жінка розкрила секрет довголіття.

100-літній ювілей відзначила чернігівка Неоніла Бруй. Вона народилася 7 вересня 1921 року у селі Шибиринівка. Тепер живе у Чернігові.

Про жінку пише видання Суспільне.

Від 10 років Неоніла працювала у колгоспі, пережила Голодомор. І цей період називає найстрашнішим у житті.

"У 33-му голод був, страшний голод був. Наше село невелике було, так чоловік мабуть п'ять померли з голоду. Полову гречану їли, пересівали, їли. Конюшину, або клевер, рвали головки, сушили та в хлібі пекли. З акації з сестрою налузали того насіння, намололи та поїли, так мало не вмерли. Думали, що добре, а вона отруйна", – розповідає Неоніла Бруй.

Війну зустріла випускницею педагогічного училища. Пригадує, як навесні 1941 року у село прийшли німці.

"Дивлюсь у вікно, аж німець іде. Я злякалась наче. Він зайшов із бідончиком трилітровим, молока попросив. Мамка налила молока, і він марку дав нам за молоко. Через місяць стали убивать. Поліцаї убивали. А у мене партизани забрали пальто. Одне-єдине було, і те забрали", - згадує жінка.

Вчителькою початкових класів жінка пропрацювала 31 рік. У 32 роки Неоніла вийшла заміж. У 33 - народила доньку.

Зізналася, любила читати романи та історичні книжки.

"Не пила, не курила, не вживала. Не розгулювалась дуже. Я дуже багато яблук їла. Кажуть, яблука - корисні фрукти".

Усі свої 100 років Неоніла провела на Чернігівщині. Вона зізнається, зараз боїться найбільше одного: "Боюсь війни найбільше. Найбільше війни боюсь".

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