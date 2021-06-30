Найстарішим чоловіком у світі став 112-річний житель Пуерто-Рико

Найстарішим чоловіком у світі став 112-річний житель Пуерто-Рико

Дідусь розкрив секрет свого довголіття.

Книга рекордів Гіннеса визнала найстарішим чоловіком на Землі 112-річного жителя Пуерто-Рико Еміліо Флорес Маркеса.

Як пише видання khaleejtimes.com, наразі йому - 112 років і 326 днів.

Чоловік не скаржиться на здоров'я, а секретом свого довголіття називає почуття.

"Мій тато виховав мене з любов’ю і навчив любити всіх. Він завжди казав мені і моїм братам, і сестрам робити добро, ділитися всім з іншими. Крім того, Христос живе в мені, - сказав він.

Маркес народився у 1908 році. Працював на фермі цукрової тростини в родині та отримав лише три роки офіційного навчання.

Його дружина померла у 2010 році.

Попередній найстаріший чоловік з Бухаресту Думітру Команеску помер 27 червня 2020 року у віці 111 років 219 днів.

Нагадаємо, в Еквадорі пара літніх людей встановили світовий рекорд - вони найстаріше подружжя світу. Чоловікові Хуліо Мора - 110, його коханій Вальдраміні Кінтерос - 104.

Рекордний довгожитель: чилієць заявив, що він народився 121 рік тому





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