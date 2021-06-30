США та Британія не змогли б перемогти у Третій світовій війні - Путін

США та Британія не змогли б перемогти у Третій світовій війні - Путін

Російського лідера запитали про інцидент з британським есмінцем.

Президент РФ Володимир Путін заявив, що Сполучені Штати Америки та Велика Британія не змогли б перемогти в Третій світовій війні, якби вона сталася.

Про це він повідомив 30 червня під час прямої лінії.

У Путіна запитали про інцидент з британським есмінцем, який 23 червня наблизився до окупованого Криму і викликав переполох у російських прикордонників. Путін заявив, що британці "діяли у змові з США", і запевнив, що навіть якщо б російський флот потопив корабель, Третя світова війна не почалася б, тому що ці країни розуміють, що їм війну не виграти:

"Навіть якби ми потопили цей корабель, важко було б уявити, що світ став би на межу Третьої світової війни, адже ті, хто це робить, знають, що вони не можуть вийти переможцями з цієї війни. Не думаю, що і ми б пораділи, але ми хоча б знаємо, за що ми боремося", - відповів президент Росії.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін заявив, що не відмовляється від зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, але йому треба зрозуміти, про що говорити. За словами Путіна, Зеленський "віддав Україну під зовнішнє управління" тому він не розуміє, чи є сенс з ним зустрічатися.

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