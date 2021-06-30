У Франції курорт засипало градом: фото

Через крижані замети на вулиці виїхала снігоприбиральна техніка.

Надзвичайно потужний шторм із градом пройшов на сході Франції, утворивши замети понад пів метра на вулицях курортного містечка Пломб’єр-ле-Бен у гірському масиві Вогези. Про несподівану крижану стихію посеред літа повідомляє France Іnfo.

Негода у департаменті Вогези розпочалася близько полудня у вівторок, 29 червня. Шторм охопив кілька населених пунктів, серед яких — популярний курорт Пломб’єр-ле-Бен, який славиться своїми термальними джерелами і який полюбляли відвідувати ще Вольтер та Наполеон.

За інформацією місцевих рятувальних служб, у комуні Пломб’єр-ле-Бен утворилися крижані замети заввишки близько 60 сантиметрів. Мешканцям курорту довелося взятися за лопати, щоб прибрати кучугури біля своїх будинків, на вулиці виїхала снігоприбиральна техніка.

Фото: francetvinfo.fr

Фото: francetvinfo.fr

Фото: francetvinfo.fr

Фото: francetvinfo.fr

У сусідній комуні Брюйер випало до 10 міліметрів опадів за шість хвилин.

Для всього північного сходу Франції оголошено "жовтий" рівень метеорологічної небезпеки.

Нагадаємо, раніше у канадському місті Маскуче, розташованому за 20 км на північ від Монреаля, пронісся потужний торнадо. Загинула одна людина, ще двоє отримали травми.

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