Во Франции курорт засыпало градом: фото

Из-за ледяных сугробов на улицы выехала снегоуборочная техника.

Мощнейший шторм с градом прошел на востоке Франции, образовав сугробы более полметра на улицах курортного городка Пломбьер-ле-Бен в горном массиве Вогезы. О неожиданной ледяной стихии посреди лета сообщает France Іnfo.

Непогода в департаменте Вогезы началась около полудня во вторник, 29 июня. Шторм охватил несколько населенных пунктов, среди которых — популярный курорт Пломбьер-ле-Бен, который славится своими термальными источниками и который любили посещать еще Вольтер и Наполеон.

По информации местных спасательных служб, в коммуне Пломбьер-ле-Бен образовались ледяные сугробы высотой около 60 сантиметров. Жителям курорта пришлось взяться за лопаты, чтобы убрать сугробы возле своих домов, на улице выехала снегоуборочная техника.

Фото: francetvinfo.fr

Фото: francetvinfo.fr

Фото: francetvinfo.fr

Фото: francetvinfo.fr

В соседней коммуне Брюйер выпало до 10 миллиметров осадков за шесть минут.

Для всего северо-востока Франции объявлен "желтый" уровень метеорологической опасности.

Напомним, ранее в канадском городе Маскуче, расположенном в 20 км к северу от Монреаля, пронесся мощный торнадо. Погиб один человек, еще двое получили травмы.

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