В Канаде пронесся торнадо, есть погибший (видео)

Стихия разрушила дома и оставила без электричества более 50 тысяч пользователей.

В канадском городе Маскуче, расположенного в 20 км к северу от Монреаля, пронесся мощный торнадо. Погиб один человек, еще двое получили травмы.

Об этом сообщает CBC News.

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По данным полиции, погибшим оказался 60-летний житель города Маскуче. Отмечается, что торнадо также повредил в городе около сотни жилых домов и оставил без электроснабжения более 50 тысяч пользователей.

"Торнадо разрушил некоторые дома до фундамента", — сказал мэр Маскуче Гийом Тремблэ.

Местные жители напуганы и в отчаянии.

"Я никогда раньше не видел такого в этом регионе. Я видел штормы. Мы замерзали зимой. Но никогда не было такого торнадо", — поделился местный житель Тиди.

Сейчас в Маскуче разворачивает работу Красный крест.

Ранее стало известно, что шесть человек пострадали, 35 тысяч остались без света из-за мощного шторма в пригородах американского Чикаго.

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