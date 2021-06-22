Польша выдала украинцам на 40% больше разрешений на проживание

В соседнюю страну выехало свыше 12 тысяч наших соотечественников.

В мае украинцы получили на 40% больше разрешений на проживание в Польше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Об этом рассказали в эфире "Сніданку з 1+1".

Так, по данным Управления по делам иностранцев, в Польшу выехало свыше 12 тысяч наших соотечественников. И это, говорят в Управлении, долгосрочная тенденция. Поскольку население Польши существенно постарело, в стране увеличилась доля экономически неактивных людей. Но предложения работы и спрос на специалистов не уменьшился. Поэтому соседняя Польша с радостью выдает разрешения на проживание украинцам. Также, в мае выдали почти полсотни разрешений на постоянное проживание в Польше гражданам Украины.

Напомним, ранее заместитель министра развития, труда и технологий Польши Ивона Михалек сообщила, что украинцам и иностранцам из других стран могут упростить трудоустройство в Польше для борьбы с дефицитом на рынке труда.

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