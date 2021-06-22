Слон проломил дом тайской семьи в поисках солененького

Семья обнаружила в доме незваного гостя.

Тайская семья ночью обнаружила на своей кухне дикого слона. Тот проломил стену, чтобы найти на полках соленую пищу.

Об этом говорится в ТСН.Ранок.

Он даже сжевал пластиковый пакет с остатками продуктов.

Оказалось, что 40-летнего великана хорошо знают местные жители, так время от времени он приходит во двор в поисках вкусненького.

Именно соленой пищи, говорят тайские чиновники, не хватает летом в дикой природе. Поэтому для слона в лесу построили кормушку с солью, а семье, дом которой пострадал от его визита, помогут с ремонтом.

Новости мира: тайская семья ночью обнаружила на своей кухне дикого слона

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