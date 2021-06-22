Слон проломив дім тайської родини у пошуках солоненького

Родина виявила в домі непроханого гостя.

Тайська родина серед ночі виявила на власній кухні дикого слона. Вухань проломив стіну, аби відшукати на полицях солону їжу.

Про це йдеться в ТСН.Ранок.

Він навіть зжував пластиковий пакет із залишками продуктів.

Виявилося, що 40-річного велетня добре знають місцеві жителі, бо час до часу він приходить на обійстя в пошуках смачненького.

Саме солоної їжі, кажуть тайські чиновники, не вистачає влітку в дикій природі. Тож для слона в лісі збудували годівницю із сіллю, а родині, дім якої постраждав від його візиту, допоможуть із ремонтом.

Новини світу: тайська родина серед ночі виявила на власній кухні дикого слона

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