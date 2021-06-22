Польща видала українцям на 40% більше дозволів на проживання

До сусідньої країни виїхало понад 12 тисяч наших співвітчизників.

У травні українці отримали на 40% більше дозволів на проживання в Польщі, ніж за аналогічний період минулого року.

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Про це розповіли в ефірі "Сніданку з 1+1".

Так, за даними Управління у справах іноземців, до Польщі виїхало понад 12 тисяч наших співвітчизників. І це, кажуть в Управлінні, довгострокова тенденція. Бо населення Польщі суттєво постарішало, в країні збільшилася частка економічно неактивних людей. Але пропозиції роботи та попит на фахівців не поменшав. Тому сусідня Польща радо видає дозволи на проживання українцям. Також, у травні видали майже пів сотні дозволів на постійне проживання в Польщі громадянам України.

Нагадаємо, раніше заступниця міністра розвитку, праці та технологій Польщі Івона Міхалек повідомила, що українцям та іноземцям з деяких інших країн можуть спростити працевлаштування у Польщі задля боротьби із дефіцитом на ринку праці.

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