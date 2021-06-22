У Канаді пронісся торнадо, є загиблий (відео)

Стихія зруйнувала будинки та залишила без електропостачання понад 50 тисяч користувачів.

У канадському місті Маскуче, розташованого у 20 км на північ від Монреаля, пронісся потужний торнадо. Загинула одна людина, двоє інших отримали травми.

Про це повідомляє CBC News.

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За даними поліції, загиблим виявився 60-річний житель міста Маскуче. Зазначається, що торнадо також пошкодив у місті близько сотні житлових будинків та залишив без електропостачання понад 50 тисяч користувачів.

"Торнадо зруйнував деякі будинки до фундаменту", - сказав мер Маскуче Гійом Трембле.

Місцеві жителі налякані та у розпачі.

"Я ніколи раніше не бачив такого в цьому регіоні. Я бачив шторми. Ми замерзали взимку. Але ніколи не було такого торнадо",- поділився місцевий житель Тіді.

Наразі у Маскуче розгортає роботу Червоний хрест.

Раніше стало відомо, що шестеро людей постраждали, 35 тисяч залишилися без світла через потужний шторм в передмістях американського Чикаго.



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