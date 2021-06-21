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Руйнівні торнадо пронеслись над Чикаго: кількість постраждалих росте

Руйнівні торнадо пронеслись над Чикаго: кількість постраждалих росте

Associated Press

Люди через відсутність електрики не можуть дізнатись жодної інформації.

Шестеро людей постраждали, 35 тисяч залишилися без світла через потужний шторм в передмістях американського Чикаго.

Про це пише видання Usa Today.

Слідом за рясною зливою та блискавками прийшли торнадо, пориви вітру перевищували сто кілометрів на годину, більше десятка осель - серйозно пошкоджені. Вітер викорчовував дерева. 

Інформації про масштаби руйнування немає навіть у мерії. Абсолютна відсутність електрики не дає можливості оцінити збитки.

Рятувальники застерегли людей максимально обережно пересуватися, адже навколо - сила силена обірваних дротів струмопостачання, які досі під напругою.