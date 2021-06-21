Руйнівні торнадо пронеслись над Чикаго: кількість постраждалих росте

Люди через відсутність електрики не можуть дізнатись жодної інформації.

Шестеро людей постраждали, 35 тисяч залишилися без світла через потужний шторм в передмістях американського Чикаго.

Про це пише видання Usa Today.

Слідом за рясною зливою та блискавками прийшли торнадо, пориви вітру перевищували сто кілометрів на годину, більше десятка осель - серйозно пошкоджені. Вітер викорчовував дерева.

#Naperville - more destruction from last night’s storm. This is the neighborhood near Ranchview & Princeton Circle. Naperville officials say 130 homes were damaged. pic.twitter.com/EKTmIQYH51 — Jeanette Hudson (@JHudsontraffic) June 21, 2021

Інформації про масштаби руйнування немає навіть у мерії. Абсолютна відсутність електрики не дає можливості оцінити збитки.

Thinking about everyone in Chicago’s suburb of Woodridge & Naperville — strong tornado and at least 6 people injured. Today the threat for tornadoes & damaging wind stretches from Charleston, WV to Houlton, ME. #severe #tornado #damage pic.twitter.com/yMPYDCZq0R — Ginger Zee (@Ginger_Zee) June 21, 2021

Рятувальники застерегли людей максимально обережно пересуватися, адже навколо - сила силена обірваних дротів струмопостачання, які досі під напругою.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання