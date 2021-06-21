Ізраїль призначив нового посла в Україні

Раніше Михайло Бродський був послом Ізраїлю в Казахстані.

Новим послом Ізраїлю в Україні став Михайло Бродський. Він замінить Джоеля Ліона, який працював на цій посаді останні три роки.

Про це повідомляє видання Breslev News.

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Михайло Бродський раніше був послом Ізраїлю в Казахстані. Він вже найближчим часом почне виконувати свої обов'язки в Україні.

Михайлу Бродському 49 років. Він народився в Санкт-Петербурзі. В 1990 році Бродський іммігрував до Ізраїлю. На початку своєї кар'єри, близько 5 років, він працював прес-аташе в посольстві Ізраїлю в Москві, а через кілька років - директором з питань зв'язків з громадськістю посольства Ізраїлю в Лондоні.

Нагадаємо, ізраїльський парламент (кнесет) 13 червня затвердив новий склад уряду на чолі з 49-річним правим націоналістом, IT-мільйонером Нафталі Беннетом.

Також Ізраїль відкрив свої кордони для українців.

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