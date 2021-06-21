Израиль назначил нового посла в Украине

Ранее Михаил Бродский был послом Израиля в Казахстане.

Новым послом Израиля в Украине стал Михаил Бродский. Он заменит Джоэля Лиона, который работал на этой должности последние три года.

Об этом сообщает издание Breslev News.

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Михаил Бродский ранее был послом Израиля в Казахстане. Он уже в ближайшее время начнет выполнять свои обязанности в Украине.

Михаилу Бродскому 49 лет. Он родился в Санкт-Петербурге. В 1990 году Бродский эмигрировал в Израиль. В начале своей карьеры, около 5 лет, он работал пресс-атташе в посольстве Израиля в Москве, а через несколько лет — директором по связям с общественностью посольства Израиля в Лондоне.

Напомним, израильский парламент (кнессет) 13 июня утвердил новый состав правительства во главе с 49-летним правым националистом, IT-миллионером Нафтали Беннетом.

Также Израиль открыл свои границы для украицов.

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