У Канаді створили золоту монету вагою 10 кг: який вигляд має унікальна новинка

Колекційна золота монета / © Фото з соціальних мереж

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Королівський монетний двір Канади представив колекційну золоту монету вагою 10 кілограмів і чистотою металу 99,999%. Випуск присвятили 20-річчю легендарної «мільйонної монети», яку презентували у 2007 році. Тираж новинки обмежили лише 20 екземплярами.

Про це йдеться на офіційному сайті установи.

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Золота монета вагою 10 кг: характеристики, номінал і ціна

Нова монета має номінальну вартість 100 тисяч канадських доларів і датована 2027 роком. Вона входить до ексклюзивної серії Opulence Collection, яку Королівський монетний двір позиціює як колекцію рідкісних предметів мистецтва з дорогоцінних матеріалів.

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Діаметр виробу становить 180 міліметрів, а вага — рівно 10 000 грамів. Монету викарбували з канадського золота чистотою 99,999% — його також називають золотом «п’ять дев’яток».

Офіційну ціну новинки поки не оприлюднили. Потенційним покупцям пропонують звертатися безпосередньо до монетного двору, щоб зарезервувати один із 20 екземплярів. Доставка передбачена лише для покупців у Канаді та США.

Чим особлива «мільйонна монета» Канади 2007 року

Ювілейний випуск присвятили так званій «мільйонній монеті» (Million Dollar Coin), яку Королівський монетний двір представив у 2007 році. Тоді це був золотий диск вагою 100 кілограмів із чистотою металу 99,999%.

Оригінальна монета стала першою у світі з номіналом в один мільйон доларів і на той час була найбільшою золотою монетою у світі. Через кілька місяців після презентації її визнали рекордсменкою Книги рекордів Гіннеса.

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Нова монета удесятеро легша за свою попередницю, однак зберігає головну ідею оригіналу — поєднання високої чистоти золота, значного масштабу та майстерності карбування. Ювілейний випуск отримав назву Tribute to the Million Dollar Coin: 20th Anniversary (2007–2027).

Як виглядає золота монета та що входить до колекційного набору

Дизайн новинки відсилає до оригінальної монети 2007 року. На реверсі відтворили композицію з трьох листків сріблястого клена, яку свого часу створив колишній старший гравер монетного двору Стен Віттен. Її оточує дванадцятикутна рамка — відсилання до форми легендарного «Великого кленового листа».

На аверсі розміщено портрет короля Чарльза III, виконаний канадським художником Стівеном Розаті. Тло прикрашає фактурний орнамент із листя клена, створений спеціально для ювілейної серії.

© Фото з соціальних мереж

Автор композиції — канадський художник і колишній старший гравер Королівського монетного двору Стен Віттен — розповів, що задум з’явився ще під час роботи над монетою 2007 року.

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«Озираючись назад, це хвилює і навіть змушує замислитися над тим, наскільки важливою стала ця робота. Бачити свої ініціали на такій легендарній монеті — одному з найяскравіших моментів моєї 35-річної кар’єри — особливе відчуття. Це була моя власна ідея, яку я уявив і намалював кольоровими олівцями, щоб передати рух і кольори ранньої осені: три листки в русі, які все ще тримаються разом у всій своїй красі», — сказав Віттен.

Кожну монету постачатимуть у футлярі з горіхового дерева з лазерним гравіюванням. Усередині передбачені знімний лоток і тіньова рамка для демонстрації виробу.

До набору також входять:

сертифікат справжності із серійним номером;

книга у твердій обкладинці;

мікрофіброві рукавички для безпечного поводження з монетою;

вітальний лист серії Opulence Collection;

захисний транспортувальний кейс Nanuk.

© Фото з соціальних мереж

Менеджерка з продукції Королівського монетного двору Канади Сюзанна Каснакян зазначила, що ювілейна монета поєднує інновації та традиції.

«Кожна деталь — від дизайну до преміального пакування — підкреслює винятковість, майстерність виконання та канадську спадщину. Так ми вшановуємо оригінал, який залишається символом престижу й мистецтва», — сказала Каснакян.

Своєю чергою, головний технологічний директор центру досліджень і розробок монетного двору Сяняо Лі наголосив, що оригінальна «мільйонна монета» 2007 року змінила уявлення про можливості карбування.

«У 2007 році „мільйонна монета“ переосмислила те, що було можливим у карбуванні, і стала символом канадських інновацій та майстерності. Сьогодні, створюючи нову монету, ми вшановуємо цю спадщину та демонструємо, як далеко просунулися технології й мистецтво. Це не просто монета, а святкування досконалості — минулого й сьогодення», — зазначив Лі.

Нагадаємо, 2023 року Королівський монетний двір Канади випустив золоту монету у формі української писанки. Її виготовили з 58,5 грама золота, а номінал становив 250 канадських доларів. Прибуток від продажу спрямували на допомогу українцям, які постраждали від російської агресії.

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