Негода в Україні: в областях спостерігають град, смерчі та сильні зливи

Синоптики попередили, що до України прийде холодний атмосферний фронт, який принесе дощі та грози.

До кінця цієї доби, 29 червня, синоптики прогнозують грози, а в окремих районах - град та шквали 15-20 м/с. Омине негода лише більшість південних областей країни. Наразі у багатьох українських регіонах погода встигла наробити лиха.

Більш детально - у матеріалі ТСН.19:30.

29 червня буря пронеслася над Запоріжжям - вітер валив дерева, дощ заливав вулиці, до всього ще й випав град. Лівий берег міста затопило – ливнівки швидко позабивало сміттям. На жвавих вулицях автівки ледь пересувались у воді, утворилися численні затори. Окрім цього, підтопило кілька торгових павільйонів на одному з ринків міста. Негода тривала не довго - зо 20 хвилин. При цьому у правобережній частині міста дощу майже не було.

А от у Дніпрі крижаний дощ пролився саме над правобережжям. Спочатку здійнявся вітер, подекуди бачили навіть невеликі смерчі. А далі загриміло, заблискало, а разом зі зливою полетів град. Крижинки сягали розміру великих виноградин і навіть перепелиних яєць. Рятувальники кажуть: постраждалі внаслідок негоди до них не зверталися. Водночас у соцмережах люди скаржаться на втрати. Град побив городину та знищив врожай ягід.

А в середмісті Полтави сильного вітру не витримав величезний каштан. Дерево розламалося навпіл і впало на три припарковані поруч автомобілі. Людей в них не було, тож минулося без потерпілих. Пішоходів також не зачепило.

На київському масиві Осокорки пройшов град. Великі льодові крижинки здивували місцевих жителів не на жарт. Дощова погода накриває не тільки Київ, а й Київську область. Гроза та шквали 15-20 м/с утримаються до кінця цієї доби - 29 червня.

І якщо люди переймалися, аби град не побив городину і автівки, тварини - навпаки раділи. Вони качалися у цих заметах та випробували на зуб. Щоправда, і зливи, і градопад тривали недовго. Між тим, синоптики попереджають: грози та шквали в Україні можливі ще до кінця сьогоднішньої доби. Тож оголосили штормове попередження. Вночі усе стихне. Але вже завтра знову проллються короткочасні дощі. Липень також почнеться із локальних опадів. А от такої виснажливої сорокаградусної спеки, як нещодавно, кілька наступних днів точно не буде.

Негода у Києві: столицю накрив град

Нагадаємо, у Києві через негоду впав рекламний щит. Пошкоджено два автомобілі, є потерпілий.

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